Бодра, весела и даже без трости: королева Елизавета II провела рабочую встречу в Виндзоре

Королева Елизавета II вернулась к работе после того, как провела свой день рождения в уединении в замке Сандрингем.
28 апреля монарх приняла в Виндзоре президента Швейцарии Игнацио Кассиса и его жену Паолу Кассис во время аудиенции. Хотя королева уже несколько месяцев ходит с тростью, во время этой встречи Ее Величество, похоже, обходилась без нее.
Одета Елизавета II была в платье с мелким цветочным узором и фирменное жемчужное ожерелье из трех нитей, она улыбалась, пожимая руки и позируя для фотографий со своими гостями.
На груди у Ее Величества была пришпилена брошь, в ушах – жемчужные серьги, а на пальце она все так же носит обручальное и помолвочное кольцо, подаренное ей супругом принцем Филиппом.
Напомним, в июне королева Елизавета II отпразднует свой платиновый юбилей правления – 70 лет на троне. Юбилей состоялся еще 6 февраля, в день, когда монарх официально взошла на трон, но празднования состояться со 2 по 5 июня.
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