Более 750 компаний свернули свою деятельность в России, но некоторые остались: составлен полный список

Когда вы выбираете с какой компанией сотрудничать или чьи товары покупать, очень важно знать, не пойдут ли ваши деньги на оплату войны России в Украине.

Чтобы вы не ошиблись в выборе, Джеффри Зонненфельд и его команда экспертов, научных сотрудников и студентов Йельского института руководителей высшего звена, создали и постоянно обновляют список компаний, которые ушли из России, ушли но оставили себе возможность вернуться, ограничили свою деятельность или продолжают деятельность без каких-либо ограничений.

С момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину они отслеживают деятельность более 1000 компаний. Более 750 из них публично заявили о том, что они добровольно сокращают свою деятельность в России, но некоторые компании все же продолжают работать в России.

Первоначально список был простым, теперь теперь же там 5 категорий:

уровень F - отказ от требований о выходе или сокращении деятельности. Компании просто продолжают вести обычный бизнес в России - 185 компаний

- отказ от требований о выходе или сокращении деятельности. Компании просто продолжают вести обычный бизнес в России - 185 компаний уровень D - отсутствие новых инвестиций. Компании не делают новых инвестиций и не тратят деньги на развитие и маркетинг, но продолжают при этом основную деятельность - 139 компаний

- отсутствие новых инвестиций. Компании не делают новых инвестиций и не тратят деньги на развитие и маркетинг, но продолжают при этом основную деятельность - 139 компаний уровень C - сокращение текущих операций. Компании, которые сокращают некоторые важные бизнес-операции, но продолжают некоторые другие - 117 компаний

- сокращение текущих операций. Компании, которые сокращают некоторые важные бизнес-операции, но продолжают некоторые другие - 117 компаний уровень B - сохранение возможностей для возврата. Компании временно сокращают всю или почти всю деятельность, но оставляют открытой возможность вернуться - 387 компаний

- сохранение возможностей для возврата. Компании временно сокращают всю или почти всю деятельность, но оставляют открытой возможность вернуться - 387 компаний уровень A - Clean Break - хирургическое удаление, резекция. Полное и окончательно закрытие компании и уход с рынка - 310 компаний.

Полный список компаний по категориям можно найти тут.

"Хотя мы рады, что наш список был широко распространен среди советов директоров компаний, правительственных чиновников и средств массовой информации как наиболее авторитетный и всеобъемлющий отчет об этом мощном историческом движении, нас больше всего вдохновляют тысячи сообщений, которые мы получили от читателей со всего мира, особенно из Украины, и мы продолжаем ждать ваши сообщения — желательно с документацией — а также ваши идеи и отзывы по адресу jeffrey.sonnenfeld.celi@yale.edu." - пишет команда экспертов, научных сотрудников и студентов Йельского института руководителей высшего звена.

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