Болел и размахивал руками: принц Уильям сходил на футбольный матч

Принц Уильям / © Getty Images

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Принц Уэльский присутствовал на матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27 между «Астон Виллой» и «Фенербахче» на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Наблюдая за игрой своей любимой команды «Астон Виллы» будущий король, похоже, был в хорошем настроении, особенно, когда команда одержала победу со счетом 6:0 в матче Лиги чемпионов.

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Принц Уильям / © Getty Images

После первого гола, забитого на 12-й минуте Йоханом Манзамби, Уильям подпрыгнул в воздух, празднуя победу. Это не редкость, Уильяма часто можно увидеть оживленным на футбольных трибунах, когда он посещает матчи. Иногда он берет с собой старшего сына — принца Джорджа.

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Принц Уильям / © Getty Images

В этот раз 13-летний Джордж не сопровождал отца на сегодняшнем матче. Вероятно, это связано с тем, что Джордж сейчас учится в Итонском колледже и у него не было бы времени посетить игру в будний вечер.

Принц Уильям и принц Джордж / © Associated Press

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