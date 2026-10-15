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Болел и размахивал руками: принц Уильям сходил на футбольный матч
Принц Уильям был замечен, размахивая руками во время своего скромного появления на публике, где он болел за любимую команду «Астон Виллу».
Принц Уэльский присутствовал на матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27 между «Астон Виллой» и «Фенербахче» на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
Наблюдая за игрой своей любимой команды «Астон Виллы» будущий король, похоже, был в хорошем настроении, особенно, когда команда одержала победу со счетом 6:0 в матче Лиги чемпионов.
После первого гола, забитого на 12-й минуте Йоханом Манзамби, Уильям подпрыгнул в воздух, празднуя победу. Это не редкость, Уильяма часто можно увидеть оживленным на футбольных трибунах, когда он посещает матчи. Иногда он берет с собой старшего сына — принца Джорджа.
В этот раз 13-летний Джордж не сопровождал отца на сегодняшнем матче. Вероятно, это связано с тем, что Джордж сейчас учится в Итонском колледже и у него не было бы времени посетить игру в будний вечер.