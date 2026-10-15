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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Болел и размахивал руками: принц Уильям сходил на футбольный матч

Принц Уильям был замечен, размахивая руками во время своего скромного появления на публике, где он болел за любимую команду «Астон Виллу».

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Уильям

Принц Уильям / © Getty Images

Принц Уэльский присутствовал на матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27 между «Астон Виллой» и «Фенербахче» на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Наблюдая за игрой своей любимой команды «Астон Виллы» будущий король, похоже, был в хорошем настроении, особенно, когда команда одержала победу со счетом 6:0 в матче Лиги чемпионов.

Принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям / © Getty Images

После первого гола, забитого на 12-й минуте Йоханом Манзамби, Уильям подпрыгнул в воздух, празднуя победу. Это не редкость, Уильяма часто можно увидеть оживленным на футбольных трибунах, когда он посещает матчи. Иногда он берет с собой старшего сына — принца Джорджа.

Принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям / © Getty Images

В этот раз 13-летний Джордж не сопровождал отца на сегодняшнем матче. Вероятно, это связано с тем, что Джордж сейчас учится в Итонском колледже и у него не было бы времени посетить игру в будний вечер.

Принц Уильям и принц Джордж / © Associated Press

Принц Уильям и принц Джордж / © Associated Press

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