Болели на трибунах: принц Уильям с сыном Джорджем снова сходили на футбол

Принц Уильям и принц Джордж / © Getty Images

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Уильям и Джордж посетили четвертьфинал Лиги чемпионов «Астон Виллы» против «Пари Сен-Жермен». Отца и сына запечатлели на трибунах Villa Park в Бирмингеме.

После посещения первой части матча в Париже 9 апреля, принц Джордж и принц Уильям отправились в Бирмингем на домашнюю игру, где «Астон Вилла» должна была отыграться после поражения со счетом 3:1 на прошлой неделе. Игра завершилась со счетом 3-2 и оба принца біли счастливы победе любимой команды.

Принц Уильям и принц Джордж на футболе / © Getty Images

Также на игре был замечен друг Уильяма и крестный принца Джорджа — герцог Вестминстерский, который недавно вместе с женой Оливией объявили, что ждут первенца.

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Герцог Вестминстерский / © Getty Images