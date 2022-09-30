Болезнь "бьет по мозгам": онкология Путина влияет на принятие решений

Слухи о плохом здоровье российского диктатора Путина ходят не первый месяц. Во время последнего совещания "фюрер", говорят, даже корчился от боли. А некоторые специалисты в области медицины убеждены, что на принятие таких заведомо "усугубляющих" и без того плохую ситуацию на фронте решений влияет физическое и психологическое здоровье президента РФ.

Вчера Владимир Путин провел очередное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Топнул даже ногой и разыграл сцену, потребовав срочно навести порядок с мобилизацией. Как сообщает телеграм-канал Generall SVR, этот спектакль был для внутренней аудитории, так называемый спич народу, чтобы успокоился и не бунтовал. "А во время закрытой части совещания прямым текстом дал распоряжение практически продолжать в том же духе, изобразив реакцию на требование президента. Путин рекомендовал демонстративно, с максимальным освещением в СМИ, вернуть "человек сто бедолаг" и закрыть эту тему", - пишет канал.

Путин / Фото: Associated Press

Также сообщают, что самочувствие диктатора на этом совещание было плохим. Канал пишет, что перед началом встречи Путин пожаловался (очевидно, медикам) на ноющую боль в брюшной полости, которую не удалось быстро купировать. Пишут также, что у Путина прогрессирует онкология, какая именно, не известно, но даже самое передовое лечение не дает результатов на 100%.

"Надо понимать, что на принятие ключевых решений влияет плачевное состояние физического и психического здоровья президента. Путин уже не хочет поменять или войти в историю, он хочет ее закончить", - пишет канал.

Ранее, напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Путиным в Сочи потроллил "фюрера", задав ему вопрос на тему возможного применения ядерного оружия: "Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься?".

Путин и Лукашенко / Фото: Associated Press

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