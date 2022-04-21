Большая чистка: российские чиновники и олигархи гибнут целыми семьями при странных обстоятельствах

В мире стали происходить "зачистки" русских, связанных с нефтяным бизнесом.

За последние месяцы за странных обстоятельств умерло несколько высокопоставленных должностных лиц, некоторые из них были убиты вместе с семьями.

Александр Тюляков

Александр Тюляков / Газпром

61-летнего мужчину нашли мертвым 25 февраля на улице Рубиновой в элитном поселке Ленинском Ленинградской области, в гараже-пристройке к его дому. Тюляков работал заместителем генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" (казначейство компании) по корпоративной безопасности. Нашла мужчину его сожительница. После расследования заявили, что это было самоубийство. Территория этого поселка считается вотчиной топ-менеджмента "Газпрома".

Леонид Шульман

Леонид Шульман / invest.gazprom.ru

Но Тюляков не единственный, кто умер в этом поселке, ведь 30 января в Ленинском также был обнаружен мертвым 60-летний Леонид Шульман - глава транспортной службы "Газпром Инвест".

Мужчину обнаружили в ванной комнате его собственного дома. На бортике ванны была посмертная записка, в которой погибший жаловался на невыносимые боли в сломанной ноге. На момент смерти Шульман носил "аппарат Илизарова", поскольку во время новогодних каникул сломал ногу в том же элитном поселке Ленинском.

Владислав Аваев

Владислав Аваев / theins.ru

Убийство, связанное с еще одним работником корпорации "Гаспром" произошло в Моске 18 апреля. 51-летнего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева нашли в его квартире на Университетском проспекте на юго-западе Москвы. Помимо самого Владислава, в квартире также были найдены мертвыми его жена Елена и 13-летняя дочь Мария. В руках Аваева был пистолет, а квартира была закрыта изнутри, поэтому приоритетной версией следствия стало то, что Аваев сам застрелил жену и дочь, а после покончил с собой, а причиной назвали ревность, якобы женщина была беременна от водителя.

Михаил Уотфорд

Михаил Уотфорд / www.starhit.ru

Российский олигарх украинского происхождения Михаил Уотфорд был найден повешенным в гараже своего роскошного поместья Вентворт в британском графстве Суррей. Полиция назвала смерть "необъяснимой", но склонилась к тому, что 66-летний миллиардер покончил с собой.

Новости о его смерти появились в тот день, когда премьер Борис Джонсон заявил, что он обнародует полный санкционный список людей, связанных с режимом Владимира Путина.

Настоящее имя олигарха – Михаил Толстошея. Он родился в 1955 году в Украине. По информации западных СМИ, предприниматель сколотил состояние на нефти и газе. Он сменил свою фамилию, когда переехал в Британию в начале 2000-х. Там он получил британское подданство и занялся недвижимостью.

Сергей Протосеня

Сергей Протосеня / facebook.com/sergey.protosenya.1

21 апреля мертвым нашли топ-менеджер компании "Новатэк" Сергей Протосеня в его вилле, в городе Льорет-де-Мар, Испании. Также на территории дома были обнаружены тела его жены Натальи и их 18-летней дочери. В Испанию семья прилетела на пасхальные праздники.

На телах жены и дочери были ножевые ранения, а самого Протосеня задушили. Стоит отметить, что "Новатэк" - компания, занимающаяся добычей природного газа, вторая в России по объемам добычи. В 2021 году заняла 8-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes.

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