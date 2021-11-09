Больше не блондинка: княгиня Шарлин кардинально изменила прическу

Княгиня Шарлин не просто вернулась в Монако вчера днем, а вернулась туда в новом образе.

Принцесса воссоединилась со своей семьей, мужем князем Альбером II и двумя детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой, после шести месяцев, проведенных в Южной Африке.

Кроме фотографий, которыми монаршая семья поделилась на официальной странице в Facebook, княгиня Шарлин также опубликовала снимки у себя в блоге в Instagram.

"Сегодня счастливый день. Спасибо всем за то, что держите меня сильной❤", - подписала кадр княгиня.

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У Шарлин, как видите, новая прическа, она покрасила волосы в более темный цвет, а еще на всех фотографиях принцесса предстала в защитной маске на лице. Можем только предположить, что она еще слишком слаба после перенесенной инфекции и боится заразиться чем-нибудь еще.

Напомним, Альбер II ранее заявлял, что планирует отправиться со своей женой в Дубай в рамках запланированного королевского визита на Всемирную выставку Дубая 13 ноября. Ожидается, что члены королевской семьи Монако также будут отмечать Национальный день княжества 19 ноября.

Княгиня Шарлин с мужем / Associated Press

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