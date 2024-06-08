Больше не блондинка: Наоми Байден попала под прицел папарацци с новым цветом волос

Именно там проходят слушания по делу ее отца Хантера Байдена, которому в случаи проигрыша грозит 25 лет тюрьмы.

Наоми Байден / Фото: Associated Press

Наоми сфотографировали, когда она выходила из здания суда. Внучка президента была одета во все черное. В частности на ней было мини платье и блейзер с пуговицами.

Образ она дополнила туфлями на каблуках, солнцезащитными очками и несколькими лаконичными украшениями.

Наоми Байден / Фото: Associated Press

Волосы Наоми собрала в низкий пучок и заметно, что она изменила их цвет - девушка больше не блондинка.

Наоми Байден / Фото: Associated Press

Несколькими днями ранее папарацци также подловили возле здания суда мать Наоми - Кэтлин Буле. Она пришла на слушание в белой рубашке, жакете оттенка капучино и с коричневой сумкой на плече.

Кэтлин Буле / Фото: Associated Press

В 1993 родители Наоми поженились, но 2015 году расстались из-за измены Байдена, алкоголизма и наркозависимости. Буле потребовала, чтобы Хантер Байден покинул их дом, а в декабре 2016 года подала на развод, который завершилы в 2017 году. Сейчас Хантер же женат на Мелиссе Коэн, которая тоже регулярно сопровождает мужа в суд.

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