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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Больше не блондинка: внебрачная дочь князя Монако Альбера II показала свой новый образ

Внебрачная дочь князя Монако Альбера II принимает активное участие в светской жизни страны.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © instagram.com/jazmingrimaldi

В своем блоге в Instagram 33-летняя Жасмин показала кадры с Гран-при Формулы 1, которую ранее на этой неделе посетила в Монако.

Жасмин Гримальди / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмин Гримальди / © instagram.com/jazmingrimaldi

Девушка запечатлена в коротком белом платье с пышной юбкой и обута в черные туфли с открытыми носами на высоких каблуках. В руках у Жасмин черная сумка на короткой ручке, а образ дополняют черные солнцезащитные очки с белым декором на линзах.

Жасмин Гримальди / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмин Гримальди / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмин Гримальди также надела крупные красные серьги-клипсы, золотой браслет на одно запястье и браслет от Van Cleef & Arpels на другое. Также у нее на пальцах было несколько золотых колец и светлый маникюр. А еще Жасмин сменила прическу, теперь она не блондинка, а носит каре натурального цвета.

Жасмин Гримальди / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмин Гримальди / © instagram.com/jazmingrimaldi

Гонки Формули 1 также посетил сам князь Альбер II с супругой княгиней Шарлин.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин на гонках Формулы 1 / © Getty Images

Князь Альбер II и княгиня Шарлин на гонках Формулы 1 / © Getty Images

Ранее мы рассказывали подробнее, что известно о внебрачной дочери князя Монако Альбера II.

Так раньше выглядела Жасмин Гримальди / © Getty Images

Так раньше выглядела Жасмин Гримальди / © Getty Images

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