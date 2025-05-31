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Больше не блондинка: внебрачная дочь князя Монако Альбера II показала свой новый образ
Внебрачная дочь князя Монако Альбера II принимает активное участие в светской жизни страны.
В своем блоге в Instagram 33-летняя Жасмин показала кадры с Гран-при Формулы 1, которую ранее на этой неделе посетила в Монако.
Девушка запечатлена в коротком белом платье с пышной юбкой и обута в черные туфли с открытыми носами на высоких каблуках. В руках у Жасмин черная сумка на короткой ручке, а образ дополняют черные солнцезащитные очки с белым декором на линзах.
Жасмин Гримальди также надела крупные красные серьги-клипсы, золотой браслет на одно запястье и браслет от Van Cleef & Arpels на другое. Также у нее на пальцах было несколько золотых колец и светлый маникюр. А еще Жасмин сменила прическу, теперь она не блондинка, а носит каре натурального цвета.
Гонки Формули 1 также посетил сам князь Альбер II с супругой княгиней Шарлин.
Ранее мы рассказывали подробнее, что известно о внебрачной дочери князя Монако Альбера II.