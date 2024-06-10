Больше не друзья: стало известно, почему Бекхэмы перестали общаться с Меган и Гарри

Дэвид и Виктория Бекхэм были одними из приглашенных гостей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри в мае 2018 года. Гарри и Дэвид дружили, но с момента, как Сассекские решили переехать в США, Бекхэмам пришлось выбирать на чью сторону стать.

По мнению королевского эксперта Ричард Фицуильямса, уход Меган и Гарри из королевской семьи и дальнейший переезд в США повлиял на дружбу с четой Бекхэм. Дэвид и Виктория очень патриотичны, к тому же, поддерживают королевскую семью. Недавно Дэвид стал послом фонда The King's Foundation короля Чарльза III и, очевидно, чью сторону они выбрали.

Дэвид и Виктория Бекхэм на свадьбе Меган и Гарри в 2018 году / Фото: Associated Press

"Нет сомнений в том, что Бекхэмы очень, очень патриотичны — они большие сторонники королевской семьи. Я сильно подозреваю, и это только мое мнение, что им не нравилось, как Сассекские монетизировали свои королевские связи ради выгоды. Казалось бы, то, что когда-то было цветущей дружбой, теперь превратилось в своего рода раскол. Бекхэмов и Сассексов нельзя сравнивать — они не на одном уровне", - сказал эксперт изданию The Sun.

Напомним, фильм о Меган и Гарри, вышедший на Netflix раскрыл много секретов об их отношениях с семьей. А фильм о Дэвиде Бекхэме был признан самым просматриваемым на потоковом сервисе, в то время, как шоу Сассекских опустилось на 211 место. Это могло ударить по их самолюбию в том числе.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы рассказывали, что Сара Йоркская отправила послание Гарри и Меган публично. Она не стала сдерживать эмоций.

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