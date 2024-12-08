Больше не ест это: король Чарльз отказался от нескольких продуктов в своем рационе ради здоровья

Королю Чарльзу пришлось изменить свои пищевые привычки и предпочтение с тех пор, как монарх начал проходить курс лечения от рака.

Не секрет, что король Чарльз - большой поклонник органических и сезонных продуктов, но во время восстановления здоровья ему пришлось внести одно изменение в свой рацион питания, поскольку он продолжает бороться с болезнью.

Об этом публично рассказал сын королевы Камиллы - Том Паркер Боулз, когда он сообщил, что король Чарльз не только начал есть авокадо на обед, но и исключил красное мясо из своего рациона, ссылается на его слова The Mirror.

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Я не диетолог, но я знаю, что еда является частью "лекарства" организма. Он знает, когда получает правильные продукты", - сказал Том.

Ранее мы рассказывали, что король Чарльз всегда очень внимательно относился к своему рациону, он много лет избегал тяжелой пищи, в частности красного мяса и ел рыбу два дня в неделю, а также часто пропускал обед. Еще известно, что уже несколько лет, как Чарльз исключил потребление молочных продуктов и сделал он это в больше степени из экологических причин.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, дворецкий короля Чарльза рассекретил, что на самом деле ест монарх в повседневной жизни.

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