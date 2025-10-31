Больше не принц: король Чарльз лишил брата Эндрю его самого главного титула

Принц Эндрю и король Чарльз / © Associated Press

Букингемский дворец объявил 30 октября, что 65-летний Эндрю больше не будет именоваться принцем и Его Королевским Высочеством, а также другими титулами. Вместо этого он будет Эндрю Маунтбеттен Виндзором.

«Его Величество сегодня инициировал официальную процедуру лишения принца Эндрю титула, звания и почестей», — говорится в заявлении дворца. «Отныне принц Эндрю будет именоваться Эндрю Маунтбеттен Виндзор».

Эндрю был принцем и с рождения носил титул Его Королевского Высочества, будучи сыном правящей тогда королевы Елизаветы II. Титул герцога Йоркского (под которым он был широко известен), а также титулы графа Инвернесса и барона Киллили, был дарован ему его покойной матерью в день свадьбы с Сарой Фергюсон в 1986 году. Сара и Эндрю развелись в 1996 году, но продолжали жить под одной крышей в Royal Lodge.

Сара и Эндрю в день своей свадьбы в 1986 году / © Getty Images

Кроме того, Эндрю потеряет право на проживание в Royal Lodge, где он живет со своей экс-женой Сарой Фергюсон, которая теперь, к слову, тоже потеряла титул герцогини Йоркской, и продолжит именоваться Сарой Фергюсон.

«До настоящего времени договор аренды Ройал-Лодж обеспечивал ему юридическую защиту для дальнейшего проживания. Официальное уведомление о расторжении договора аренды уже получено, и он переедет в другое частное жилье. Эти меры считаются необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения», — заявил дворец. «Их Величества желают ясно дать понять, что их мысли и глубочайшие соболезнования были и будут с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия», — говорится в заявлении.

Эндрю Маунтбеттен Виндзор / © Associated Press

Таким образом король Чарльз использовал свою королевскую прерогативу, которая позволяет ему управлять определенными королевскими титулами и почестями без вмешательства парламента.

Дети Эндрю — принцессы Беатрис и Евгения, дудучи дочерьми сына суверена, сохраняют свои титулы в соответствии с жалованной грамотой короля Георга V от 1917 года.

Принцессы Евгения и Беатрис / © Associated Press

В истории британской королевской семьи уже бывали случаи, когда членов лишали титулов. Самый известный, пожалуй, с королем Эдуардом VIII, который сам решил отречься от престола в декабре 1936 года. Однако тогда формально он не был лишен королевских титулов, а его брат король Георг VI, взошедший на трон вместо него, пожаловал ему титул герцога Виндзорского.