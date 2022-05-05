Больше не секрет: стало известно, почему Меган Маркл не смогла жить в королевской семье

Больше не секрет: стало известно, почему Меган Маркл не смогла жить в королевской семье

Журналистка Тина Браун в своей новой книге, которая называется The Palace Papers: Inside The House Of Windsor ("Документы Дворца: Внутри дома Виндзор") делится подробностями о жизни Меган Маркл во дворце.

Автор книги утверждает, что Меган не понимала своей роли в королевской семье и ей не нравилось, что она не может высказать свое мнение на тот или иной вопрос. Жена принца Гарри не любила держать свое мнение при себе, как это делала принцесса Диана, и как это требуется от членов королевской семьи, когда они представляют "фирму".

Тина Браун / Associated Press

Тина Браун исследовала отношения внутри королевской семьи в своей новой книге и, как пишет издание Mirror, заявила:

"Я думаю, что это было ее фундаментальное непонимание того, что должно было случиться, когда она присоединилась к королевской семье — она видела дворцы и Диану как глобальную гуманитарную суперзвезду, но забыла, что в течение 16 или 17 лет Диана работала очень много в пределах королевской семьи, выполняя множество рутинных поручений", — сказала Тина.

Принцесса Диана / Associated Press

Автор утверждает, что именно харизма принцессы Уэльской, которую она привнесла в свою работу, сделала ее такой необычайно особенной. Однако она работала не покладая рук более десяти лет, прежде чем добилась такого успеха и популярности.

Принцесса Диана / Associated Press

Герцогиня Меган, видимо, хотела сразу "снять все сливки", но понимала, что не получается.

Во время тура по Австралии, о котором так много рассказывал принц Гарри и во время которого Меган так хорошо принимала публика, герцогиня чувствовала себя подавленной. По словам Тины, которая ссылается на приближенные ко дворцу источники, Меган считала всю представительскую работу "подавлением собственных взглядов".

Меган и Гарри / Associated Press

"Это не то, как она смотрела на свою роль, она не понимала смысла этого, и для нее это было не то, чем она хотела заниматься. Поездка, в ходе которой Меган и Гарри также посетили Тонгу, Фиджи и Новую Зеландию, стала источником разногласий внутри "фирмы", - говорит госпожа Браун.

Во время откровенного интервью с Опрой Уинфри в прошлом году герцогиня Сассекская рассказывала, что не чувствовала себя защищенной во время этой поездки. На тот момент она была беременна и сказала, что тур стал поворотным моментом в ее отношениях с монархией.

Герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри / Associated Press

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