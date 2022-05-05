Больше не секрет: стало известно, почему Меган Маркл не смогла жить в королевской семье

Журналистка Тина Браун в своей новой книге, которая называется The Palace Papers: Inside The House Of Windsor ("Документы Дворца: Внутри дома Виндзор") делится подробностями о жизни Меган Маркл во дворце.
Автор книги утверждает, что Меган не понимала своей роли в королевской семье и ей не нравилось, что она не может высказать свое мнение на тот или иной вопрос. Жена принца Гарри не любила держать свое мнение при себе, как это делала принцесса Диана, и как это требуется от членов королевской семьи, когда они представляют "фирму".
Тина Браун исследовала отношения внутри королевской семьи в своей новой книге и, как пишет издание Mirror, заявила:
"Я думаю, что это было ее фундаментальное непонимание того, что должно было случиться, когда она присоединилась к королевской семье — она видела дворцы и Диану как глобальную гуманитарную суперзвезду, но забыла, что в течение 16 или 17 лет Диана работала очень много в пределах королевской семьи, выполняя множество рутинных поручений", — сказала Тина.
Автор утверждает, что именно харизма принцессы Уэльской, которую она привнесла в свою работу, сделала ее такой необычайно особенной. Однако она работала не покладая рук более десяти лет, прежде чем добилась такого успеха и популярности.
Герцогиня Меган, видимо, хотела сразу "снять все сливки", но понимала, что не получается.
Во время тура по Австралии, о котором так много рассказывал принц Гарри и во время которого Меган так хорошо принимала публика, герцогиня чувствовала себя подавленной. По словам Тины, которая ссылается на приближенные ко дворцу источники, Меган считала всю представительскую работу "подавлением собственных взглядов".
"Это не то, как она смотрела на свою роль, она не понимала смысла этого, и для нее это было не то, чем она хотела заниматься. Поездка, в ходе которой Меган и Гарри также посетили Тонгу, Фиджи и Новую Зеландию, стала источником разногласий внутри "фирмы", - говорит госпожа Браун.
Во время откровенного интервью с Опрой Уинфри в прошлом году герцогиня Сассекская рассказывала, что не чувствовала себя защищенной во время этой поездки. На тот момент она была беременна и сказала, что тур стал поворотным моментом в ее отношениях с монархией.
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