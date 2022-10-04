Больше не услышим, как ругается король: Чарльз III, подписывая книгу, пошутил над своими "конфузами" с ручками

Король Чарльз III сделал выводы из ситуаций с ручкой, из-за которой он попал в скандал, и теперь носит ее с собой.

Мы рассказывали, как за первую неделю правления король Чарльз III дважды вышел из себя на публике из-за ручек. Первый раз Чарльз вступил в противоборство с чернильницей прямо на церемонии оглашения его королем, а во второй во время визита в Северную Ирландию из ручки начали течь чернила и король испачкался. Тогда публика впервые услышала, как Чарльз ругается.

"Я не могу выносить эту чертову штуку ... каждый вонючий раз!" - произнес тогда король.

Но во время вчерашнего визита в Шотландию Его Величество сделал работу над ошибками, и, когда они с королевой Камиллой должны были подписывать гостевую книгу в Данфермлин в Файфе, Чарльз использовал свою собственную ручку. А после того, как передал ее супруге Камилле, он, улыбаясь, пошутил: "Эти вещи такие темпераментные".

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, визит Чарльза и Камиллы в Данфермлин был их первым совместным мероприятием после окончания периода королевского траура после смерти покойной королевы Елизаветы II.

Также мы рассказывали, как тепло публика приняла королеву-консорта во время этой поездки. После посещения Файфа пара направилась в Эдинбург на первый официальный прием Чарльза как монарха, на котором сотни людей собрались в Холирудхаусе – одной из резиденций короля.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Читайте также: