Больше никогда не купит это: королева Камилла сделала громкое заявление

Ее Величество заявила, что больше не будет покупать новые предметы из меха для своего гардероба и это впервые было подтверждено Букингемским дворцом.

Камилла идет по стопам покойной королевы Елизаветы II, которая сделала такое заявление в 2019 году. Но это не исключает того, что Камилла продолжит носить тот мех, который уже есть в ее гардеробе, пишет express.co.uk.

Король Чарльз также известен своим стремлением к защите окружающей среды. Он заявлял, что ненавидят что-либо выбрасывать, предпочитая єто чинить. "Я не выношу никаких отходов, в том числе пищевых отходов, я бы предпочел найти им другое применение", — объяснил однажды свою позицию Чарльз британскому Vogue.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Венди Хиггинс из Международного общества защиты животных также высказалась в поддержку позиции Камиллы, заявив: "Решение королевы Камиллы отражает мораль и настроение британской общественности".

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали, пальто какого цвета королева Камилла не наденет никогда.

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