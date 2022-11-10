Больше никогда: почему король Чарльз III не позволит брату принцу Эндрю вернуться к общественной жизни

Не секрет, что принц Эндрю, герцог Йоркский, был любимцем королевы Елизаветы II и всячески надеялся, что сможет повлиять на монарха и спустя время вернуться к исполнению королевских обязанностей и к общественной жизни.

Но король Чарльз III, старший брат Эндрю, дал ему понять еще до смерти Елизаветы II, что это невозможно. Сообщается, что Чарльз провел встречу со своим младшим братом в Биркхолле, Балморал, всего за несколько дней до смерти королевы Елизаветы II.

Тогда еще будущий король и герцог Йоркский провели частную встречу, чтобы обсудить возвращение принца к королевским обязанностям, но Чарльз отказался от любых шансов на публичное возвращение своего младшего брата.

"Эндрю был совершенно ошеломлен. Он всегда верил, что есть обратный путь. Эндрю был чрезвычайно близок к королеве и много раз пытался поднять с ней вопрос о своем возвращении к общественной жизни". Как пишет express.co.uk на встрече, Чарльз сказал ему, что он может уйти и жить хорошей жизнью, но его общественная жизнь, как члена королевской семьи подошла к концу. Ему сказали: "Ты должен принять это", - пишет издание.

Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Напомним, после сексуального скандала, в котором был замешан Эндрю, королева Елизавета II лишила его всех воинских званий и королевского патронажа на фоне выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии. Позднее судебный иск был урегулирован, а адвокаты принца Эндрю достигли мирового соглашения с Вирджинией Джуфре, которая подавала иск, заплатив ей крупную сумму денег.

Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Однако если от госпожи Джуфре принцу удалось легко отделаться, то вернуть себе прежнюю репутацию у него не получилось.

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