Больше такое не носит: королева Камилла в пальто оттенка, который она считает жутким

Нам попалось архивное фото на котором будущая королева запечатлена как раз в пальто такого цвета, который сама же называет "менопаузальный розовато-лиловый".

Кадр был сделан на выходе из Вестминстерского аббатства, где Чарльз и Камилла присутствовали на службе 26 июня 2006 года. Пальто на Камилле было с вышивкой на воротнике и рукавах, к нему она подобрала широкополую шляпу, жемчужное ожерелье из трех нитей и жемчужные серьги.

Чарльз и Камилла / Фото: Associated Press

Сегодня в гардеробе Ее Величества королевы преобладают совсем другие оттенки нарядов. Одним из любимых является так называемый королевский синий, в нарядах именно этого оттенка Камилла чаще всего появляется на публике. Но, в летнее время ее можно часто увидеть в и оттенках молочно-белого или бирюзового цветов.

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