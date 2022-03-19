"Большинство никогда хорошо не жили, нечего и начинать": Божена Рынска высказалась о влиянии санкций на россиян

"Большинство никогда хорошо не жили, нечего и начинать": Божена Рынска высказалась о влиянии санкций на россиян

Российская журналистка, светская обозревательница Божена Рынска высказалась о санкциях, которые США и Европа уже ввела и продолжает вводить против РФ.

Божену спросили, эффективна ли борьба с помощью экономических санкций, это может к чему-то привести?

"Экономические санкции бьют по нам, по 20% антипутинского электората. Это те люди, которые привыкли летать в Европу, пить кофе на парижской площади, это те люди, которые переводят деньги за границу, это те люди, у которых есть квартиры, которые раньше до войны дорого стояли. Против нас санкции сработали, но мы то и так были против, мы и так были готовы выходить, мы и так не путинское большинство.

А большинство, понимаете, никогда хорошо не жили, нечего и начинать. Что у них есть? Их квартиры, которые стояли три копейки, ну теперь они, стоя полторы копейки. Те, у кого дыра в кармане и вошь на аркане им терять то нечего. Им нечего терять, поэтому санкции по ним практически не бьют", - сказала Божена.

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