Большое красное перо: как принцесса Анна закрыла принца Гарри от фотографов

В Сети шутят над тем, как принцесса Анна своим аксессуаром заслонила своего племянника на коронационной церемонии.
Коронация Чарльза III прошла, а говорить о ней продолжают. Одной из самых обсуждаемых тем является принц Гарри, посетивший мероприятие сам, без жены Меган Маркл и их детей.
В сети шутят над тем, как принцесса Анна закрыла своим головным убором Гарри от фотографов и камер.
Long live princess Anne's feather No Candle был нужен этот день ️ #princessannefeather #coronoation #princeharry #gingerwinger #karma— Rym Mediouni (@Rym_Mediouni) May 6, 2023
Let's play 'Where's Harry?' #PrinceHarry #Coronation #KingCharlesCoronation pic.twitter.com/mXp6VGZr0JОпубликовано в Mike Frisbee (@LaTorreMurcia) 6 мая 2023
Принца посадили в третий ряд рядом с двоюродными сестрами – принцессами Евгенией и Беатрис и их мужьями. Во втором ряду перед Гарри сидела его тетя — принцесса Анна, у которой на голове была шляпа с огромным красным пером, которое закрыло его лицо.
Но это не только спасало Гарри от внимания фотографов и лишних глаз (особенно после выхода его скандальных мемуаров под названием "Запасной "), но и прикрывало ему обзор церемонии коронации.
Но фотографы и операторы нашли выход из ситуации, снимали принца с других ракурсов.
Кстати, это волшебное красное перо помогло принцессе Анне не потеряться среди членов королевской семьи на балконе.
Упражнение на внимательность – найдите Анну.
Напомним, коронация Чарльза III состоялась в Вестминстерском аббатстве. Службу вел архиепископ Кентерберийский Джастин Велби, который совершил ритуал помазания Чарльза и возложил ему на голову корону Святого Эдуарда.
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