Большое красное перо: как принцесса Анна закрыла принца Гарри от фотографов

В Сети шутят над тем, как принцесса Анна своим аксессуаром заслонила своего племянника на коронационной церемонии.

Коронация Чарльза III прошла, а говорить о ней продолжают. Одной из самых обсуждаемых тем является принц Гарри, посетивший мероприятие сам, без жены Меган Маркл и их детей.

В сети шутят над тем, как принцесса Анна закрыла своим головным убором Гарри от фотографов и камер.

Принца посадили в третий ряд рядом с двоюродными сестрами – принцессами Евгенией и Беатрис и их мужьями. Во втором ряду перед Гарри сидела его тетя — принцесса Анна, у которой на голове была шляпа с огромным красным пером, которое закрыло его лицо.

Принц Гарри и принцесса Анна на коронации/Скрин видео

Но это не только спасало Гарри от внимания фотографов и лишних глаз (особенно после выхода его скандальных мемуаров под названием "Запасной "), но и прикрывало ему обзор церемонии коронации.

Принц Гарри и принцесса Анна на коронации/Скрин видео

Но фотографы и операторы нашли выход из ситуации, снимали принца с других ракурсов.

Принц Гарри на коронации своего отца / Фото: Associated Press

Кстати, это волшебное красное перо помогло принцессе Анне не потеряться среди членов королевской семьи на балконе.

Королевская семья приветствует своих подданых после коронации / Фото: Associated Press

Упражнение на внимательность – найдите Анну.

Напомним, коронация Чарльза III состоялась в Вестминстерском аббатстве. Службу вел архиепископ Кентерберийский Джастин Велби, который совершил ритуал помазания Чарльза и возложил ему на голову корону Святого Эдуарда.

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