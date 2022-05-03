Борьба за коттедж: принц Эндрю недоволен желанием Кейт и Уильяма переехать в Виндзор

Вчера стало известно, что герцог и герцогиня Кембриджские планируют в ближайшие несколько месяцев переезд в Виндзор.

Мы уже рассказывали, что королевская пара присматривается к коттеджу Adelaide Cottage - это собственность королевской семьи, расположен он всего в 10 минутах ходьбы от резиденции королевы в Виндзоре.

Кейт и Уильям / Associated Press

Когда-то этот дом рассматривался для молодоженов – принца Гарри и Меган Маркл. Теперь его рассматривают для своей большой семьи чета Кембриджских. Издание Daily Mail пишет, что сын королевы – принц Эндрю, который живет поблизости в Королевской ложе, уже давно присматривает за этим домом и хотел бы, чтобы там жила его младшая дочь принцесса Евгения с мужем Джэком (у Джека сегодня, кстати, день рождения, ему исполнилось 36 лет) и их сыном Августом. Сейчас семья живет во Фрогмор хаус, резиденции, которая принадлежит Гарри и Меган и которую они передали во временное пользование принцессе Йоркской.

Когда Сассексы прилетали в прошлом месяце навестить королеву Елизавету II, они остались на ночь во Фрогморе с принцессой Евгенией и ее семьей. Так же и Евгения гостила у Гарри в США, когда прилетала на Суперкубок. Говорят, отец принцессы Евгении до последнего пытался приберечь Adelaide Cottage для дочери.

Принцесса Евгения / Getty Images

Напомним, еще в прошлом году появилась информация о том, что Кейт и Уильям хотят перебраться поближе к королеве Елизавете II. В прошлом месяце принц Джордж посещал одну из местных школ, у него там был пробный урок. Дети Кембриджей в связи с переездом должны будут перейти в другую школу. Пара хочет растить детей в сельской местности и быть ближе к природе.

Также читайте Выйдет или нет: под угрозой традиционное фото Елизаветы II на балконе

Коттедж Adelaide, расположенный в самом сердце частного королевского парка Crown Estate площадью 655 акров, был построен в 1831 году как убежище для жены Вильгельма IV, королевы Аделаиды Саксен-Майнингенской. Также известно, что это был любимый дом королевы Виктории, поскольку она часто завтракала там.

Однако самым известным бывшим резидентом был бывший кавалер покойной принцессы Маргарет, капитан группы Питер Таунсенд, чей роман с сестрой королевы вызвал национальный скандал.

Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд / Associated Press

В 2015 году в коттедже был проведен капитальный ремонт, а это значит, что Кембриджам не придется выкладывать миллионы на реконструкцию дома. Коттедж имеет семь закрытых входов и выходов в Виндзорский замок, поэтому семья может приходить и уходить в относительной конфиденциальности. Объявление о планах Кембриджей ожидается в ближайшие недели.

Кейт и Уильям / Getty Images

Читайте также: