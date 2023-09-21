Борется с эйджизмом: 60-летняя фитнес-тренер показала, что возраст мини-нарядам не помеха

Она показывает на личном примере, что можно быть сильной, великолепной и подтянутой любом возрасте.

60-летний блогер и фитнес-тренер Жаклин Хутон из Великобритании решила поддержать женщин, которые достигли 50-летия и показать, что не нужно стесняться ни старения, ни седины.

На личном примере она показывает, что даже после 60-лет можно носить мини, каблуки и вести активную жизнь.

Жаклин поделилась коротким роликом, в котором показала, как борется с эйджизмом - она позировала в ярком ромпере с декольте и ходила на высоких каблуках. Также Жаклин показывает, что не закрашивает седину.

Жаклин - многодетная мать, ведь у нее 5 детей и уже трое внуков. Спортом женщина занимается уже 34 года, с момента, когда родила своего первого ребенка - сына Тобиаса.

"Тогда я поняла, что мое здоровье и физическая форма имеют решающее значение для благополучия моего малыша, чтобы он процветал, мне нужно выжить", - рассказала она в Instagram.

Цель Жаклин - распространять информацию об активном старении и показывать, что заниматься фитнесом важно для хорошего самочувствия и здоровья.

Читайте также: