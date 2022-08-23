Борис Джонсон доволен: резиденцию премьер-министра Великобритании украсили сине-желтыми цветами (фото)

В Лондоне, Даунинг-стрит, 10 украсили цветочной композицией национальных цветов Украины.
В канун Дня Независимости Украины, в День флага Украины, вход в официальную резиденцию премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне украсили цветами в цвет украинского флага – сине-желтыми. Таким образом, глава британского правительства в очередной раз продемонстрировал свою поддержку украинскому народу.
Фотографы запечатлели, как флористы украшали здание желтыми подсолнечниками, синими гортензиями и дельфиниумами.
Сфотографировали они и Бориса Джонсона, вышедшего полюбоваться сине-желтой композицией. Ему она очень понравилась.
Он был одет в черный костюм, к пиджаку которого прикрепил значок в виде британского и украинского флагов.
Джонсон также сделал фотографию на память вместе с командой флористов, украшавших вход в здание.
Напомним, папарацци удалось сделать несколько фотографий премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отпуске с женой Кэрри. Супруги проводили каникулы в Греции.
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