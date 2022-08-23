Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Борис Джонсон доволен: резиденцию премьер-министра Великобритании украсили сине-желтыми цветами (фото)

Дата публикации
Просмотры
1913
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Борис Джонсон доволен: резиденцию премьер-министра Великобритании украсили сине-желтыми цветами (фото)

Даунинг-стрит, 10 / Фото: Associated Press

В Лондоне, Даунинг-стрит, 10 украсили цветочной композицией национальных цветов Украины.

В канун Дня Независимости Украины, в День флага Украины, вход в официальную резиденцию премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне украсили цветами в цвет украинского флага – сине-желтыми. Таким образом, глава британского правительства в очередной раз продемонстрировал свою поддержку украинскому народу.

Даунинг-стрит, 10 / © Associated Press
Даунинг-стрит, 10 / Фото: Associated Press
Даунинг-стрит, 10 / © Associated Press
Даунинг-стрит, 10 / Фото: Associated Press
Даунинг-стрит, 10 / © Associated Press
Даунинг-стрит, 10 / Фото: Associated Press

Фотографы запечатлели, как флористы украшали здание желтыми подсолнечниками, синими гортензиями и дельфиниумами.

Даунинг-стрит, 10 / © Associated Press
Даунинг-стрит, 10 / Фото: Associated Press
Даунинг-стрит, 10 / © Associated Press
Даунинг-стрит, 10 / Фото: Associated Press

Сфотографировали они и Бориса Джонсона, вышедшего полюбоваться сине-желтой композицией. Ему она очень понравилась.

Даунинг-стрит, 10 / © Associated Press
Даунинг-стрит, 10 / Фото: Associated Press

Он был одет в черный костюм, к пиджаку которого прикрепил значок в виде британского и украинского флагов.

Даунинг-стрит, 10 / © Associated Press
Даунинг-стрит, 10 / Фото: Associated Press

Джонсон также сделал фотографию на память вместе с командой флористов, украшавших вход в здание.

Даунинг-стрит, 10 / © Associated Press
Даунинг-стрит, 10 / Фото: Associated Press

Напомним, папарацци удалось сделать несколько фотографий премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отпуске с женой Кэрри. Супруги проводили каникулы в Греции.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация