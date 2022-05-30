Борис Джонсон и его жена Кэрри крестили дочь на тайной церемонии

Борис Джонсон и его супурга Кэрри крестили свою дочь Роми в Вестминстерском соборе в субботу.

Сообщается, что крещение пятимесячной дочери пары состоялось на частной церемонии точно так же, как был крещен ее старший брат Уилфред в сентябре 2020 года. В этом же аббатстве в мае 2021 года состоялось венчание Бориса и Кэрри.

Роми Айрис Шарлотта Джонсон родилась 9 декабря 2021 года в больнице Университетского колледжа Лондона. Малышке дали красивое имя Роми, его значение позже Кэрри объяснила публике так:

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс / Фото: Associated Press

"Роми в честь моей тети Розмари. Айрис в переводе с греческого означает радуга. Шарлотта (в честь покойной мамы Бориса), по которой мы так скучаем".

Напомним, до рождения дочери в 2021 году у миссис Джонсон случился выкидыш, который, по ее словам, разбил ее сердце, прежде чем она забеременела Роми. Когда она объявила о беременности в прошлом году, она сказала, что они с мужем надеются, что ребенок родится к Рождеству. И назвала этого ребенка "радужным". Это термин, данный ребенку, родившемуся после выкидыша, мертворождения или неонатальной смерти.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс / Фото: Associated Press

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