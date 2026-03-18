Борис Джонсон и его жена Кэрри сходили на мастер-класс по гончарству, а потом в паб

Борис и Кэрри Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон — жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — 17 марта праздновала день рождения, ей исполнилось 38 лет. Как прошел этот день, она показала в своем Instagram.

Вместе с мужем Кэрри отправилась на мастер-класс по гончарству и слепила какие-то глиняные изделия. А потом они посетили паб, где выпили пива.

«Мне 38! Спасибо за все такие добрые поздравления с днем ​​рождения. У меня был прекрасный день. Мои дети разбудили меня, напевая „С днем ​​рождения“ у моей кровати.

Затем мы так весело провели утро, делая горшки, вазы и тарелки… А потом чудесный день в пабе. Нет ничего лучше, чем кружка пива и яйца по-шотландски на солнышке. Блаженство.

А теперь пора устроить кухонную дискотеку с детьми», — написала супруга Бориса под фото.

Отметим, Кэрри и Борис Джонсон воспитывают четверых детей: 6-летнего Уилфреда, 5-летнюю Роми, 2,5-летнего Фрэнка и 10-месячную Поппи Элизу Джозефин. Всей большой семьей они живут в загородном особняке Брайтвелл-Мэнор.

Ранее, напомним, Кэрри Джонсон с мужем Борисом и младшей дочерью провела отпуск на Каймановых островах.