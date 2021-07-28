Борис Джонсон попал в конфуз на глазах у принца Чарльза

Принц Чарльз сегодня встретился с премьер-министром Великобритании Борис Джонсоном.

Их сфотографировали во время мероприятия в Национальном мемориальном дендрарии в Стаффорде. Там открыли мемориал полиции, спроектированный Уолтером Джеком, он посвящен мужеству и самоотверженности сотрудников британской полицейской службы, посвятивших свою жизнь защите населения. Мемориал установлен на территории, благоустроенной Шарлоттой Рэтбоун в Национальном мемориальном дендрарии, и стоит вместе с 350 памятниками вооруженным силам, гражданским организациям и добровольным организациям, которые сыграли свою роль в служении стране.

Принц Чарльз и Борис Джонсон / Associated Press

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С премьер-министром во время мероприятия произошел забавный случай. Шел дождь, и Борис Джонсон держал зонт, но порывом сильного ветра его вывернуло в обратную сторону. Кажется, ситуация позабавила и самого премьер-министра, и людей, которые находились рядом с ним.

Обычно Джонсону не везет с прической, ветер все время развивает его шевелюру в разные стороны, а фотографы делают забавные кадры.

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