Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал состояние здоровья королевы Елизаветы II, с которой встречается во время аудиенций каждую пятницу.

Политик поговорил с каналом Channel 4 News, находясь в Риме, и заверил, что Елизавета II пребывает в прекрасном настроении и повода для беспокойства нет.

"Я разговаривал с Ее Величеством, и она в очень хорошей форме", - заявил 57-летний Борис Джонсон, по сообщениям Reuters и The Guardian

Королева Елизавета II и Борис Джонсон / Associated Press

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"Ей просто нужно последовать советам своих врачей и немного отдохнуть, и я думаю, что это очень важно", - добавил он в своем отчете об их еженедельной аудитории. "Я думаю, вся страна желает ей всего наилучшего", - завершил он.

Опасения по поводу здоровья королевы впервые возникли в начале этого месяца, когда 95-летний монарх отменил поездку в Северную Ирландию по совету своей медицинской бригады, пишет People. Позже выяснилось, что монарх провела ночь в больнице, где, по словам Букингемского дворца, она прошла "предварительное обследование".

Борис Джонсон и королева Елизавета II / Associated Press

Заявление Джонсон о королеве прозвучало примерно через день после того, как выяснилось, что врачи посоветовали ей сократить ее обычно напряженный график и не появляться на мероприятиях еще минимум две недели. Ожидается, что на публике Елизавета II может появиться не раньше 14 ноября, когда монарх намерена присутствовать на Национальной службе памяти в Воскресенье памяти.

Королева Елизавета II / Associated Press

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