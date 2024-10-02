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Борис Джонсон рассекретил настоящую причину смерти королевы Елизаветы II

Борис Джонсон рассекретил настоящую причину смерти королевы Елизаветы II

Борис Джонсон и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Бывший премьер-министр Борис Джонсон встречался с покойной королевой Елизаветой II незадолго до ее смерти в сентябре 2022 года.

В рамках своих готовящихся к публикации откровенных мемуаров "Освобожденный" господин Джонсон вспомнил свою последнюю встречу с монархиней, заявив, что знал о ее состоянии уже больше года.

Борис Джонсон с супругой Кэрри / © Associated Press
Борис Джонсон с супругой Кэрри / Фото: Associated Press

"Я уже год или больше знал, что у нее рак костей, и ее врачи беспокоились, что в любой момент ее состояние может резко ухудшиться", — написал он, цитирует Daily Mail. "Она казалась бледной и более сгорбленной, на руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций".

Однако, несмотря на свое состояние, королева все так же блистала своим острым умом на их последней встрече.

Борис Джонсон и королева Елизавета II / © Associated Press
Борис Джонсон и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Симптомы рака костей включают постоянную боль в костях, которая со временем усиливается и продолжается ночью, отек и покраснение кости, слабые кости, которые легче ломаются, и трудности с движением. О том, что королева Елизавета II испытывала трудности с передвижением публике регулярно сообщали сотрудники дворца.

Покойная королева умерла в возрасте 96 лет, 8 сентября 2022 года в 15:10.  Королевская семья никогда не подтверждала диагноз, поставленный покойной монархине, и в свидетельстве о смерти в качестве причины была указана "старость".

Борис Джонсон и королева Елизавета II / © Associated Press
Борис Джонсон и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Напомним, во вторую годовщину смерти монарха мы собрали 12 неожиданных фактов о Елизавете II.

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