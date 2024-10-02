Борис Джонсон рассекретил настоящую причину смерти королевы Елизаветы II

Бывший премьер-министр Борис Джонсон встречался с покойной королевой Елизаветой II незадолго до ее смерти в сентябре 2022 года.
В рамках своих готовящихся к публикации откровенных мемуаров "Освобожденный" господин Джонсон вспомнил свою последнюю встречу с монархиней, заявив, что знал о ее состоянии уже больше года.
"Я уже год или больше знал, что у нее рак костей, и ее врачи беспокоились, что в любой момент ее состояние может резко ухудшиться", — написал он, цитирует Daily Mail. "Она казалась бледной и более сгорбленной, на руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций".
Однако, несмотря на свое состояние, королева все так же блистала своим острым умом на их последней встрече.
Симптомы рака костей включают постоянную боль в костях, которая со временем усиливается и продолжается ночью, отек и покраснение кости, слабые кости, которые легче ломаются, и трудности с движением. О том, что королева Елизавета II испытывала трудности с передвижением публике регулярно сообщали сотрудники дворца.
Покойная королева умерла в возрасте 96 лет, 8 сентября 2022 года в 15:10. Королевская семья никогда не подтверждала диагноз, поставленный покойной монархине, и в свидетельстве о смерти в качестве причины была указана "старость".
Напомним, во вторую годовщину смерти монарха мы собрали 12 неожиданных фактов о Елизавете II.
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