Борис Джонсон с женой Кэрри отдыхают в Греции: супругов сфотографировали в супермаркете

Борис Джонсон, похоже, улетел на отдых вместе со своей семьей. Премьер-министра Великобритании заметили в Греции.
Снимки опубликовало издание Mirror, пара была замечена в магазине во время покупки продуктов. В корзине у них было также несколько бутылок вина. Пара оплачивала покупки в терминале самообслуживания, а потом вышла из супермаркета и села в ожидавших их внедорожник с охраной.
Как сообщают греческие издания, Борис и Кэрри Джонсон находились в прибрежном городе Неа-Макри, недалеко от Афин. Неизвестно, взяла ли семья Джонсон с собой детей, но, вероятно, что да.
Ранее, на прошлой неделе, Борис Джонсон посетил Словению, где отдыхал на вилле Vila Planinka, номера в которой стоят от от 242 до 542 фунтов стерлингов за ночь. Выступая возле своего отеля, он заявил, что провел "совершенно прекрасное время" в свой "медовый месяц в тишине и покое".
Ранее мы рассказывали, что Борис и Кэрри устроили вечеринку в честь празднования первой годовщины свадьбы.
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