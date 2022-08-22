Борис в шортах, а Кэрри в красном купальнике: Джонсоны нежились на яхте в Греции

Папарацци удалось сделать еще несколько фотографий премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отпуске с женой Кэрри. Супруги проводили каникулы в Греции.

Ранее мы показывали, как Джонсона в черных шортах и с голым торсом сфотографировали на пляже. 58-летний политик наслаждался отдыхом с женой и детьми и не волновался насчет того, что окружающие его узнают и будут фотографировать на смартфоны.

Позже издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых видно, как Борис и Кэрри Джонсон сходят с роскошной лодки на острове Эвия в Средиземном море, наслаждаясь вторым летним отпуском.

Кэрри была в красном слитном купальнике и коротких джинсовых шортах и продемонстрировала красивую фигуру. Обута была супруга Джонсона в золотые мюли на плоской подошве. А Борис был все в те же черных шортах и в белой футболке.

Борис и Кэрри Джонсон / Фото: Associated Press

Отпуск у пары завершился, и Джонсоны уже вернулись в Великобританию. Политик планирует возобновить работу на Даунинг-стрит № 10 и будет работать до тех пор, пока 5 сентября не будет объявлено имя нового премьер-министра.

Читайте также: