Бороду сбривать не спешит: принц Уильям появился на мероприятии в Абердине

Принц Уильям посетил с визитом Абердин. Там принц Уэльский принял участия в ряде мероприятий, призванных отметить работу сектора помощи бездомным в городе.

Наследник британского трона посетил офис благотворительной организации Shelter Scotland, где он узнал больше об услугах, которые они предлагают, поддерживая людей, оставшихся без дома или находящихся на грани потери крыши над головой, а также встречаясь с теми, кому они помогли.

Затем Уильям направился на благодарственный прием, чтобы выразить признательность бездомным Абердина и встретиться с представителями коалиции Homewards Aberdeen.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Во время встречи принц Уэльский говорил, что вдохновлен людьми, которые сами пережили опыт бездомности и пришли в этот сектор для того, чтобы помогать другим.

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Королевские поклонники были впечатлены, что принц Уильям все еще не сбрил свою бороду, с которой впервые появился на публике в августе, когда вместе с женой Кейт записал видео для олимпийской сборной Великобритании, поздравляя их с отличной командной работой на Олимпиале 2024 в Париже.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Позже у Уильяма было еще несколько выходов с бородой. Журналисты принялись сравнивать его новый образ с фотографиями его отца короля Чарльза в молодые годы, когда тот тоже носил бороду. Интересно, как долго Уильям будет ее носить, ведь некоторые говорят, что он подражает своему младшему брату Гарри.

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