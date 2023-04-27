"Борщ под рентгеном": Андре Тан и Евгений Клопотенко выпустили уникальную коллекцию футболок

Коллекция с украинским борщом как музой включает в себя три разновидности дизайна: борщ под рентгеном; поп-арт, вдохновленный Энди Уорхолом, и борщ как цветной образец Pantone. Футболки будут продаваться в кастрюле, а на их бирках будет содержаться рецепт "семейного борща" от Евгения Клопотенко.

Андре Тан, фото: пресс-служба

Евгений Клопотенко, фото: пресс-служба

Андре Тан давно наблюдает за тем, насколько в мире моды растет культура "мерча" и как бывшие "уличные" и молодежные бренды стремительно занимают свое место в пантеоне "большой моды". Его мотивацией присоединиться к коллаборации с Евгением Клопотенко было стремление сделать актуальный и современный украинский мерч, а через него показать такой портрет "новой Украины", в которой стильные и креативные люди проявляют свои таланты и развивают собственный стиль, а также умеют ценить и готовить вкусную еду.

"В Украину всегда приезжали полакомиться чем-то вкусным и необычным, не похожим на другие кухни мира. Сегодня, когда Украина находится в эпицентре мирового внимания, мы хотим показать нашу страну как очаг вкусной еды, креативности, несгибаемости и самодостаточности. Наш с Евгением "борщ под рентгеном" — это этакая ДНК новейшей Украины, почитание традиций и их интеграция в мировой контекст. Украинский борщ - это Украина, как бы ни пыталась у нас его украсть вражеская россия", - говорит дизайнер.

Андре Тан, фото: пресс-служба

С признанием борща частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО социально-культурная важность блюда и потребность в защите его наследия выросли.

Евгений Клопотенко, фото: пресс-служба

"Моя большая украинская мечта – популяризировать нашу кулинарию. Именно эта цель двигала мной, когда я подавал борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Я знал, когда борщ настигнет мировая любовь, тогда его полюбят и украинцы. И вот борщ уже часть кампейна ведущего украинского дизайнера. Я рад, что мы с Андре объединили наши усилия, чтобы показать, что украинское может быть модным и современным", — рассказал Клопотенко.

Евгений Клопотенко, фото: пресс-служба

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