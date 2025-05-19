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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Босиком и с букетом цветов: Меган Маркл поделилась милым видео в блоге

Меган Маркл поделилась новым видео в Instagram, показав, как обычно проводит выходной день.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Ролик был опубликован герцогиней в воскресенье. В видео жена принца Гарри собирает букеты красивых цветов в своем саду, делает из них букеты, нюхает и ставит в вазу, прежде чем вынести на улицу.

Меган делится подписью: «Счастливого воскресенья, друзья», а также эмодзи в виде букета цветов.

Меган уже неоднократно показывали, как наслаждается цветущим садом, а также, как собирает фрукты и ягоды в своем саду в их доме в Монтесито. Герцогиня обожает проводить время на свежем воздухе.

Сегодня, кстати, 19 мая, Меган и Гарри празднуют седьмую годовщину со дня своей свадьбы. А мы собрали для вас 20 интересных фактов об отношениях этой пары.

Меган и Гарри в день их свадьбы в 2018 году / © Associated Press

Меган и Гарри в день их свадьбы в 2018 году / © Associated Press

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