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Босиком и в расстегнутом платье: редкое пляжное фото княгини Грейс Келли
Грейс Келли была супругой князя Монако Ренье III и 10-й княгиней Монако.
Она была культовой личностью своего времени и привлекала внимание фотографов со всего мира. Но, если сделать фотографии Грейс Келли во время исполнения ею княжеских обязанностей было относительно легко, то вот такие кадры из приватной жизни были в те годы буквально на вес золота.
В каком году был сделан этот снимок — не известно. Запечатлена княгиня Грейс была на пляже, она одета в короткое платье-рубашку без рукавов, на подоле которого было расстегнуто несколько пуговиц. На голове у Келли шляпа с широкими полями и черные большие очки от солнца на лице, стоит княгиня на причале босиком.
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