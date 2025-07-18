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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Босиком и в расстегнутом платье: редкое пляжное фото княгини Грейс Келли

Грейс Келли была супругой князя Монако Ренье III и 10-й княгиней Монако.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Грейс Келли

Грейс Келли / © Getty Images

Она была культовой личностью своего времени и привлекала внимание фотографов со всего мира. Но, если сделать фотографии Грейс Келли во время исполнения ею княжеских обязанностей было относительно легко, то вот такие кадры из приватной жизни были в те годы буквально на вес золота.

В каком году был сделан этот снимок — не известно. Запечатлена княгиня Грейс была на пляже, она одета в короткое платье-рубашку без рукавов, на подоле которого было расстегнуто несколько пуговиц. На голове у Келли шляпа с широкими полями и черные большие очки от солнца на лице, стоит княгиня на причале босиком.

Грейс Келли / © Getty Images

Грейс Келли / © Getty Images

Напомним, ранее мы собрали для вас подборку фотографий и показывали, как выглядят венценосные дамы в купальниках.

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