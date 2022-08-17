Босоножки от Кароль и платье от Каменских: украинские звезды передали свои вещи на благотворительный аукцион в Канаде

Известные украинцы принимают участие в благотворительном аукционе, полученные средства от которого будут переданы нашим защитникам.

Известные украинцы примут участие в первом международном благотворительном онлайн-аукционе, организованном канадской благотворительной организацией "Second Front Ukraine Foundation" из Торонто.

Среди лотов боксерские перчатки с автографом Виталия Кличко, эксклюзивные босоножки от Тины Кароль, желтое платье Насти Каменских, борцовское трико Олимпийского чемпиона Жана Беленюка, шляпа Сергея Бабкина, вышиванка Юрия Горбунова, уникальный винил и футболки DakhaBrakha, любимый утенок самого известного сапера Украины пса Патрона и многие другие. Всего будет представлен 31 лот от известных украинцев, а их первоначальная стоимость будет составлять от $100 до $500.

Боксерские перчатки Виталия Кличко

Босоножки Тины Кароль

Платье Насти Каменских

Платье Насти Каменских

Борцовское трико Жана Беленюка

Шляпа Сергея Бабкина

Вышиванка Юрия Горбунова

Вышиванка Юрия Горбунова

Резиновая утка пса Патрона

Звезды на своих страницах в Instagram записали видеоприглашение для участия в аукционе.

Торги проходят с 15 по 23 августа, а собранные средства будут направлены на помощь 93-й бригаде "Холодный Яр", для которой запланирована закупка станций спутниковой связи Starlink и индустриальных квадрокоптеров DJI.

Уникальный для Украины и Канады благотворительный аукцион "Второго фронта" для победы Украины стал возможным благодаря сотрудничеству волонтеров из разных провинций Канады с музыкантами, актерами, телеведущими и спортсменами мирового уровня. Волонтерами и деятелями культуры Украины собрано 31 лот, чтобы до 23 августа этого года собрать от 50 тысяч канадских долларов.

Аукцион стартовал 15 августа в 19:00 по Киеву. Ставки принимаются до 23 августа на онлайн-платформе в режиме реального времени. Каждый желающий присоединиться и помочь Украине может делать ставки на любимые лоты и бороться за них с украинцами Канады, США и Украины.

10 лотов будут разыграны на официальном закрытии аукциона в Торонто 23 августа. Ведущим официального закрытия аукциона выступит украинский ведущий Владимир Остапчук. Для украинцев, которые будут делать ставки в режиме онлайн, организаторы проведут трансляцию вживую на YouTube.

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