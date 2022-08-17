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Босоножки от Кароль и платье от Каменских: украинские звезды передали свои вещи на благотворительный аукцион в Канаде

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Босоножки от Кароль и платье от Каменских: украинские звезды передали свои вещи на благотворительный аукцион в Канаде

Известные украинцы принимают участие в благотворительном аукционе, полученные средства от которого будут переданы нашим защитникам.

Известные украинцы примут участие в первом международном благотворительном онлайн-аукционе, организованном канадской благотворительной организацией "Second Front Ukraine Foundation" из Торонто.

Среди лотов боксерские перчатки с автографом Виталия Кличко, эксклюзивные босоножки от Тины Кароль, желтое платье Насти Каменских, борцовское трико Олимпийского чемпиона Жана Беленюка, шляпа Сергея Бабкина, вышиванка Юрия Горбунова, уникальный винил и футболки DakhaBrakha, любимый утенок самого известного сапера Украины пса Патрона и многие другие. Всего будет представлен 31 лот от известных украинцев, а их первоначальная стоимость будет составлять от $100 до $500.

Боксерские перчатки Виталия Кличко / ©
Боксерские перчатки Виталия Кличко
©
Босоножки Тины Кароль / ©
Босоножки Тины Кароль
©
Платье Насти Каменских / ©
Платье Насти Каменских
Платье Насти Каменских / ©
Платье Насти Каменских
Борцовское трико Жана Беленюка / ©
Борцовское трико Жана Беленюка
©
Шляпа Сергея Бабкина / ©
Шляпа Сергея Бабкина
Вышиванка Юрия Горбунова / ©
Вышиванка Юрия Горбунова
©
Вышиванка Юрия Горбунова / ©
Вышиванка Юрия Горбунова
Резиновая утка пса Патрона / ©
Резиновая утка пса Патрона

Звезды на своих страницах в Instagram записали видеоприглашение для участия в аукционе.

Торги проходят с 15 по 23 августа, а собранные средства будут направлены на помощь 93-й бригаде "Холодный Яр", для которой запланирована закупка станций спутниковой связи Starlink и индустриальных квадрокоптеров DJI.

Уникальный для Украины и Канады благотворительный аукцион "Второго фронта" для победы Украины стал возможным благодаря сотрудничеству волонтеров из разных провинций Канады с музыкантами, актерами, телеведущими и спортсменами мирового уровня. Волонтерами и деятелями культуры Украины собрано 31 лот, чтобы до 23 августа этого года собрать от 50 тысяч канадских долларов.

Аукцион стартовал 15 августа в 19:00 по Киеву. Ставки принимаются до 23 августа на онлайн-платформе в режиме реального времени. Каждый желающий присоединиться и помочь Украине может делать ставки на любимые лоты и бороться за них с украинцами Канады, США и Украины.

10 лотов будут разыграны на официальном закрытии аукциона в Торонто 23 августа. Ведущим официального закрытия аукциона выступит украинский ведущий Владимир Остапчук. Для украинцев, которые будут делать ставки в режиме онлайн, организаторы проведут трансляцию вживую на YouTube.

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