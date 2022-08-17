Босоножки от Кароль и платье от Каменских: украинские звезды передали свои вещи на благотворительный аукцион в Канаде

Известные украинцы принимают участие в благотворительном аукционе, полученные средства от которого будут переданы нашим защитникам.
Известные украинцы примут участие в первом международном благотворительном онлайн-аукционе, организованном канадской благотворительной организацией "Second Front Ukraine Foundation" из Торонто.
Среди лотов боксерские перчатки с автографом Виталия Кличко, эксклюзивные босоножки от Тины Кароль, желтое платье Насти Каменских, борцовское трико Олимпийского чемпиона Жана Беленюка, шляпа Сергея Бабкина, вышиванка Юрия Горбунова, уникальный винил и футболки DakhaBrakha, любимый утенок самого известного сапера Украины пса Патрона и многие другие. Всего будет представлен 31 лот от известных украинцев, а их первоначальная стоимость будет составлять от $100 до $500.
Звезды на своих страницах в Instagram записали видеоприглашение для участия в аукционе.
Торги проходят с 15 по 23 августа, а собранные средства будут направлены на помощь 93-й бригаде "Холодный Яр", для которой запланирована закупка станций спутниковой связи Starlink и индустриальных квадрокоптеров DJI.
Уникальный для Украины и Канады благотворительный аукцион "Второго фронта" для победы Украины стал возможным благодаря сотрудничеству волонтеров из разных провинций Канады с музыкантами, актерами, телеведущими и спортсменами мирового уровня. Волонтерами и деятелями культуры Украины собрано 31 лот, чтобы до 23 августа этого года собрать от 50 тысяч канадских долларов.
Аукцион стартовал 15 августа в 19:00 по Киеву. Ставки принимаются до 23 августа на онлайн-платформе в режиме реального времени. Каждый желающий присоединиться и помочь Украине может делать ставки на любимые лоты и бороться за них с украинцами Канады, США и Украины.
10 лотов будут разыграны на официальном закрытии аукциона в Торонто 23 августа. Ведущим официального закрытия аукциона выступит украинский ведущий Владимир Остапчук. Для украинцев, которые будут делать ставки в режиме онлайн, организаторы проведут трансляцию вживую на YouTube.
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