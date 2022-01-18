Ботокс не делает: королева Максима показала свое лицо крупным планом во время утренней пробежки

Ботокс не делает: королева Максима показала свое лицо крупным планом во время утренней пробежки

50-летняя королева Нидерландов вопреки морщинам на лбу все равно отлично выглядит.

Максима опубликовала несколько личных фотографий в королевском аккаунте в Instagram в честь Blue Monday. Грустный понедельник — название для обозначения «наиболее депрессивного дня года», который приходится на понедельник последней полной неделе января. Термин Blue Monday был введен британским психологом Клифом Арналлом в 2005 году.

Королева решила продемонстрировать публике, что в этот день активно занималась спортом – бегала в лесу вместе со своим щенком Мамбо.

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"Упражнения полезны для вашего физического, но также и для вашего психического здоровья, особенно если вы можете делать это на улице. Сегодня, в синий понедельник, я совершу долгую прогулку. Вы тоже?" - написала Максима в подписи к фото.

Королева Максима также отметила в своем сообщении организацию по охране психического здоровья MIND, которая призывает общественность выйти на пробежку или прогулку в Синий понедельник.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Associated Press

К слову, пробежка будет полезной в любой день недели, активный образ жизни не только благоприятно воздействует на ваше здоровье, но и повышает настроение.

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