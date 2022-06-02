Боже, храни королеву: 69 лет назад Елизавета II взошла на престол

Боже, храни королеву: 69 лет назад Елизавета II взошла на престол

Сегодня исполняется 69 лет со дня коронации британской королевы Елизаветы II.

В начале 1952 года принцесса Елизавета и ее муж принц Филипп отправились с туром по странам Содружества, который был прерван новостью о смерти короля Георга VI – отца Елизаветы.

Король Георг V и королева Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Associated Press

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О смерти отца Елизавета узнала, когда находилась в Кении на отдыхе. Король Георг VI умер 6 февраля, а 8 февраля 1952 года сопровождаемая своим супругом Филиппом Елизавета приняла присягу Тайного совета и подписала клятву престолонаследия. Час спустя герольдмейстер официально объявил о ее вступлении на престол с балкона Сент-Джеймсского дворца, с последними его словами "Боже, храни королеву!" все флаги Лондона, приспущенные после смерти короля, одновременно поднялись вверх в честь новой королевы Великобритании.

Коронация королевы Елизаветы II - 2 июня 1953 года, Вестминстерское аббатство / Фото: Associated Press

Церемония коронации Елизаветы II состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года. Это была первая коронация британского монарха, которая транслировалась по телевидению. Ее показывали в прямом эфире, посмотрело церемонию 27 миллионов человек.

Коронация королевы Елизаветы II - 2 июня 1953 года, Вестминстерское аббатство / Фото: Associated Press

Наряд для коронации королевы был создан модельером королевской семьи Норманом Хартнеллом. Платье из белого атласа было украшено вышитыми вручную цветами и растениями - национальными эмблемами Соединенного Королевства и стран Содружества. Над его созданием дизайнер трудился полгода.

Коронация королевы Елизаветы II - 2 июня 1953 года, Вестминстерское аббатство / Фото: Associated Press

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2 июня 1953 года в Лондоне была дождливая погода, однако это не помешало британцам выйти на улицы, чтобы увидеть праздничную процессию. Накануне коронации в столицу Британии прибыло огромное количество любопытных туристов.

Утром 2 июня 1953 года Елизавета II и герцог Эдинбургский проследовали из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство на золотой парадной карете, запряженной восьмеркой серых лошадей. А торжественную службу в аббатстве проводил архиепископ Кентерберийский, духовный глава англиканской церкви.

Коронация королевы Елизаветы II - 2 июня 1953 года, Вестминстерское аббатство / Фото: Associated Press

Спустя несколько месяцев после коронации, в ноябре 1953 - мае 1954 годов, королева совершила шестимесячное турне по государствам Содружества, британским колониям и другим странам мира. Елизавета II стала первым монархом, посетившим Австралию и Новую Зеландию. В этом туре Ее Величество проделала путь в 43 618 километров.

Коронация королевы Елизаветы II - 2 июня 1953 года, Вестминстерское аббатство / Фото: Associated Press

Обычно в день восшествия на престол - 6 февраля Елизавета II не проводит пышных торжеств. Эта дата связана у нее с личным горем – смертью ее горячо любимого отца, короля Георга VI. А вот в июне проводят парад Trooping the Colour, он приурочен и к коронации, и к празднованию дня рождения монарха.

Коронация королевы Елизаветы II - 2 июня 1953 года, Вестминстерское аббатство / Фото: Associated Press

О том, как проходила коронация отца Елизаветы – короля Георга, которая состоялась 12 мая 1937 года, читайте в нашем материале.

Коронация королевы Елизаветы II (8 фото)

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