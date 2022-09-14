"Боже, я ненавижу это": за первую неделю правления король Чарльз III дважды вышел из себя на публике

Первая неделя на новой работе всегда очень нервная и ответственная. Особенно, если ты начал работать королем Великобритании.

В субботу, 10 сентября, старший сын умершей королевы Елизаветы II был провозглашен королем Чарльзом III. К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу. И, хотя на подготовку ко вступлению в должность короля у Чарльза было достаточно, напомним, он ждал своей очереди на престол долгих 70 лет, похоже, пока у нового короля получается не все.

Дважды за последние несколько дней Чарльз вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности. Первый раз Чарльз вступил в противоборство с чернильницей прямо на церемонии оглашения его королем и потерпел сокрушительное фиаско.

Чернильница и футляр с ручками все время оказывались под рукой у короля, мешая ему поставить судьбоносную подпись. В итоге Чарльз со злостью отодвинул чернильницу, и можно было заметить, что в процессе борьбы из нее пролилось пару капель чернил на ковер. Но тут на подкрепление чернильнице пришел футляр с ручками, который буквально бросился под руки королю, и ему пришлось, оттаяно жестикулируя и строя гримасы, призвать на помощь секретаря, который унес подставку с поля боя.

Во вторник ситуация повторилась в еще худшем варианте. Король находится в Северной Ирландии в своем первом королевском туре в качестве монарха. Все шло хорошо, пока не возникла необходимость снова что-то подписать. И тут Чарльз III снова ждало испытание.

Вначале король пописал документ не тем числом: он написал 12 сентября, хотя церемония происходила 13-го. Когда ему сказали, что сегодня 13-е число, он сказал: "О Боже, я записал не ту дату".

Его жена, королева-консорт Камилла, довольно резко сказала ему: "Вы подписали 12-е".

В это время ситуация резко ухудшилась, потому что из ручки начали течь чернила. Король не просто расстроился - он пришел в бешенство: "О Боже, я ненавижу это", — сказал он, передав испорченную ручку Камилле, руки которой тоже оказались запачканными чернилами.

Видимо, королевские обязанности не так просты, как думал Чарльз, и Его Величеству предстоит еще многому научиться, чтобы в любой ситуации сохранять самообладание, как это делала его мать Королева Елизавета II.

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