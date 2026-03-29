Брак Дианы и Чарльза распался после одного важного события в жизни обоих: что это было

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Getty Images

Реклама

Однако, такой период теплоты между Чарльзом и Дианой длился не долго. Через несколько недель до рождения их второго сына, принца Гарри, 15 сентября 1984 года, Диана рассказывала, что они с Чарльзом были «ближе, чем когда-либо», — но сразу после рождения Гарри все «пошло прахом».

Как сообщает издание Brides, бывшая принцесса Уэльская заявила, что недели перед рождением Гарри были одними из лучших в их браке. Пара поженилась 29 июля 1981 года и уже была родителями двухлетнего принца Уильяма, родившегося 21 июня 1982 года.

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Associated Press

В 1991 году Диана дала серию интервью биографу Эндрю Мортону для его бестселлера 1992 года «Диана: Ее правдивая история». «Мы были очень, очень близки друг к другу за шесть недель до рождения Гарри — ближе, чем когда-либо», — сказала она. «А потом, внезапно, с рождением Гарри, все рухнуло, наш брак. Все пошло прахом», — сказала принцесса.

Реклама

Диана сказала, что ее муж хотел только двоих детей и мечтал о сыне и дочери. Поскольку Уильям уже родился, Чарльз надеялся на дочь, но Диана еще до рождения Гарри знала, что это мальчик, как она рассказала Мортону, «потому что увидела это на УЗИ».

Принц Чарльз и принцесса Диана с новорожденным принцем Гарри / © Associated Press

«Чарльз всегда хотел девочку, — продолжила она. — Он хотел двоих детей, и он хотел девочку. Я знала, что Гарри — мальчик, и не сказала ему об этом».

В своих мемуарах 2023 года «Запасной» принц Гарри писал, что после его рождения Чарльз сказал Диане: «Замечательно! Теперь у меня есть наследник и запасной — моя работа сделана». Диана, со своей стороны, рассказала Мортону, что когда Чарльз узнал, что Гарри — мальчик, его «первым комментарием было: „О Боже, это мальчик“», — сказала она. — «Вторым комментарием: „И у него даже рыжие волосы“».

Принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / © Getty Images

Кстати, рыжий ген волос семьи Спенсер оказался очень сильным, теперь и собственные дети принца Гарри имеют рыжие волосы.