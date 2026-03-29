- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 2 мин
Брак Дианы и Чарльза распался после одного важного события в жизни обоих: что это было
Когда речь заходит о браке принца Чарльза и принцессы Дианы, слово «счастливый» вряд ли приходит на ум. Тем не менее принцесса Уэльская утверждала, что в их союзе был счастливый период.
Однако, такой период теплоты между Чарльзом и Дианой длился не долго. Через несколько недель до рождения их второго сына, принца Гарри, 15 сентября 1984 года, Диана рассказывала, что они с Чарльзом были «ближе, чем когда-либо», — но сразу после рождения Гарри все «пошло прахом».
Как сообщает издание Brides, бывшая принцесса Уэльская заявила, что недели перед рождением Гарри были одними из лучших в их браке. Пара поженилась 29 июля 1981 года и уже была родителями двухлетнего принца Уильяма, родившегося 21 июня 1982 года.
В 1991 году Диана дала серию интервью биографу Эндрю Мортону для его бестселлера 1992 года «Диана: Ее правдивая история». «Мы были очень, очень близки друг к другу за шесть недель до рождения Гарри — ближе, чем когда-либо», — сказала она. «А потом, внезапно, с рождением Гарри, все рухнуло, наш брак. Все пошло прахом», — сказала принцесса.
Диана сказала, что ее муж хотел только двоих детей и мечтал о сыне и дочери. Поскольку Уильям уже родился, Чарльз надеялся на дочь, но Диана еще до рождения Гарри знала, что это мальчик, как она рассказала Мортону, «потому что увидела это на УЗИ».
«Чарльз всегда хотел девочку, — продолжила она. — Он хотел двоих детей, и он хотел девочку. Я знала, что Гарри — мальчик, и не сказала ему об этом».
В своих мемуарах 2023 года «Запасной» принц Гарри писал, что после его рождения Чарльз сказал Диане: «Замечательно! Теперь у меня есть наследник и запасной — моя работа сделана». Диана, со своей стороны, рассказала Мортону, что когда Чарльз узнал, что Гарри — мальчик, его «первым комментарием было: „О Боже, это мальчик“», — сказала она. — «Вторым комментарием: „И у него даже рыжие волосы“».
Кстати, рыжий ген волос семьи Спенсер оказался очень сильным, теперь и собственные дети принца Гарри имеют рыжие волосы.