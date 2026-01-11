Брак Кейт и Уильяма был на грани: что спасло отношения Уэльских

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

По словам одного королевского эксперта, в отношениях Кейт и Уильяма не обошлось без трудностей. И речь идет не только о трудностях, с которыми принцесса Кейт столкнулась в 2024 году, когда лечилась от рака.

В интервью Fox News Digital бывший королевский фотограф Иэн Пелхэм Тернер объяснил: «В какой-то момент ходили слухи, что брак Уильяма и Кейт, возможно, не был таким счастливым, как это представлялось общественности. Уильям известен своими вспышками гнева, и Кейт находила способы успокоить ситуацию, но лично я считаю, что после диагноза рака и угрозы потерять ее, близость между ними возродилась».

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Пелхэм Тернер также рассказал о решении пары переехать из Аделаидского коттеджа в более просторное жилье: Форест-Лодж в Виндзорском Большом парке. «Именно поэтому были приняты такие решения, как выбор более спокойного жилья вместо дворца, чтобы попытаться вести нормальную семейную жизнь», — отметил фотограф, пишет marieclaire.com.

Королевский комментатор Хилари Фордвич также рассказала изданию о том, как могли измениться отношения Кейт и Уильяма за последние годы. «Несчастья либо разрушают брак, либо сближают супругов после пережитых трудностей. Безусловно, их брак привел ко второму варианту, а не к первому… Они никогда не опускаются до ужасных сплетен, что весьма достойно восхищения».

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

