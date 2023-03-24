Брак княгини Шарлин на грани краха: муж принцессы расставил все точки над "и"

Слухи о том, что брак Альбера II и княгини Шарлин трещит по швам, ходят давно. И вот князь решил их прокомментировать официально и расставить все точки над "и".

Представитель княжеского дворца опубликовал заявления Альбера II, в котором князь полностью опроверг все слухи.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

"Я хотел бы официально опровергнуть злонамеренные слухи, распространяемые французским журналом Royauté. Пожалуйста, не принимайте во внимание эту статью, которая совершенно необоснованна", - гласит заявление, сообщает Hello!

Шарлин Уиттсток - бывшая олимпийская чемпионка по плаванию, встретилась во второй раз с принцем Монако Альбертом на соревнованиях по плаванию в 2006 году. Историю их отношений мы вам уже подробно рассказывали. В 2011 году пара поженилась. А в декабре 2014-го у них родилось двое наследников – сын Жак (будущий князь) и принцесса Габриэлла.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Associated Press

Также известно, что у Альбера II есть внебрачные взрослые дети от романтических интрижек на стороне, которые, как предполагают СМИ, князь крутил даже после помолвки с Шарлин. На свадьбе принцессу назвали "самой грустной невестой", так как она, выходя замуж, знала, что будущий супруг ей изменяет. Говорили даже, что пыталась сбежать из Монако накануне церемонии, но не получилось.

Ранее во французских СМИ появилась информация о том, что княгиня буквально вынудила своего мужа подписать с ней контракт, согласно которому она будет выполнять свои королевские обязанности и получать за это приличное вознаграждение. Но Альберт, как видите, все опровергает.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Фото: Associated Press

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