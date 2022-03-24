Брак не выдержал санкций: старшая дочь Путина разводится с мужем

Официально эта информация пока не подтверждена.
Кремлевский диктатор Путин не только убивает украинцев. Он убил и мечту своей старшей дочери Марии Воронцовой, которая хотела открыть элитный медицинский центр для богатых иностранцев неподалеку от Санкт-Петербурга. Но из-за санкций это стало невозможным.
36-летняя Мария, которая родилась в те времена, когда ее отец Владимир Путин был шпионом КГБ, является экспертом по редким генетическим заболеваниям у детей. Училась Маша в Германии и в Москве, прежде чем продолжить изучать биологию в Санкт-Петербургском государственном университете.
Как пишет Daily Mail, российский журналист Сергей Канев, заявил, что Путин подставил собственную дочь, развязав войну в Украине и получив в ответ серьезные санкции Запада.
"В планах было привлечь пациентов из Европы и богатых шейхов из стран Персидского залива. А теперь, после нападения на Украину, какие европейцы и шейхи придут?
Находящийся в изгнании редактор The Insider, следственного агентства, запрещенного за расследование предполагаемой кремлевской коррупции, Роман Доброхотов, в социальных сетях Сергея Канева, заявил, что Мария Воронцова развелась со своим мужем - голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном, который, собственно, и планировал открыть эту клинику. Сообщается, что это произошло еще до войны, но подробности не раскрываются.
Йоррит Фаассен долгое время работал в России в компаниях "Газпромбанк-Инвест" и "Стройтрансгаз". Считается, что его отец был полковником голландских вооруженных сил.
Мария Воронцова – ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Также она является экспертом по карликовости. В прошлом году она давала интервью каналу "Россия 24" о российских усилиях по борьбе с редкими генетическими заболеваниями у детей, но тогда не сообщалось, что она дочь Путина.
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