Брат герцогини Кембриджской тайно женился: опубликовано первое фото со свадьбы

Брат герцогини Кембриджской рассказал, что сыграл тайную свадьбу со своей невестой – француженкой Ализе Тевене.

34-летний парень опубликовал в блоге одну фотографию со свадьбы, в подписи под которой написал:

"Мистер и миссис Миддлтон ❤ Вчера я женился на любви всей моей жизни в окружении семьи, друзей и, конечно же, нескольких собак в красивой деревне коммуны Борм-ле-Мимоза. Невозможно описать словами, насколько я счастлив ❤", - гласит подпись.

Невеста была в белом платье с открытыми плечами, а жених - в белом пиджаке и голубой рубашке. На заднем фоне снимка, опубликованного в Instagram, видно собак, которых также взяли на церемонию, что, впрочем, совсем неудивительно, ведь и Джеймс и Ализе – заядлые собачники. Они даже познакомились в закрытом клубе South Kensington Club, когда его собака Элла подошла к Ализе, это было в 2018 году.

Уже через год Джеймс Миддлтон сделал Ализе предложение и подарил кольцо с сапфиром, и она ответила согласием. Их свадьба должна была состояться летом 2020 года, но в марте появилась информация о том, что торжество переносится из-за пандемии.

Не известно, присутствовали ли герцогиня Кембриджская с мужем принцем Уильямом и детьми на свадьбе. Так как церемония была закрытой и не публичной, фотографий нет. Но можно предположить, что старшая сестра Джеймса, как и младшая Пиппа Миддлтон, не могли пропустить этот праздник.

Напомним, недавно мы писали, что Джеймс и Ализе обзавелись собственным домом и показали фото после переезда.

Читайте также: Королевская свадьба: внучка принцессы Александры вышла замуж за шведского финансиста

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку