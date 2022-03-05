Брат королевы Елизаветы II - принц Майкл Кентский - вернул Орден Дружбы, врученный ему Кремлем, после вторжения России в Украину

Брат королевы Елизаветы II - принц Майкл Кентский - вернул Орден Дружбы, врученный ему Кремлем, после вторжения России в Украину

Двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II - принц Майкл Кентский возвращает Орден Дружбы России на фоне конфликта в Украине.

Сообщается, что принц Майкл Кентский вернул Орден Дружбы, врученный ему Кремлем, после вторжения России в Украину.

Королева Елизавета II и принц Майкл Кентский / Associated Press

Эта новость была подтверждена в заявлении, опубликованном в четверг, в котором говорилось: «Я могу подтвердить, что Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский возвращает свой российский орден Дружбы. Дальнейших комментариев не будет». Майклу была вручена награда, которая является одной из высшие награды России в 2009 году от тогдашнего президента России Дмитрия Медведева, пишет Hello!

Принц Майкл Кентский / Associated Press

Майкл Кентский имеет тесные связи с Россией, а через свою бабушку, великую княгиню Елену Владимировну, он связан с последним русским царем Николаем II.

Отметим, члены королевской семьи активно поддерживали Украину после российского вторжения на прошлой неделе, а королева Елизавета II сделала "щедрое" пожертвование Комитету по чрезвычайным ситуациям.

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