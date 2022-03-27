Брат королевы, который вернул Орден Дружбы России, посетил панихиду с принцессой Анной

79-летний принц Майкл Кентский присутствовал на мероприятии вместе с другими родственниками.

Двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II - принц Майкл Кентский – впервые появился на публике после информации о том, что он решил вернуть Орден Дружбы России на фоне конфликта в Украине.

Принц Майкл Кентский / Getty Images

Майкл Кентский 25 марта вместе с дочерью королевы Елизаветы II - принцессой Анной - присутствовал на панихиде по сэру Майклу Освальду в церкви Святого Климента Дейнса в Лондоне, Англия. Сэр Майкл Освальд, который был советником по национальным охотничьим гонкам королевы Елизаветы II, умер в возрасте 86 лет в апреле 2021 года.

Принцесса Анна / Getty Images

На панихиде также присутствовал бывший муж герцогини Корнуольской - Эндрю Паркер Боулз.

Эндрю Паркер Боулз / Getty Images

Напомним, 29 марта члены британской королевской семьи должны собраться на панихиду по принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому. Супруг Елизаветы II скончался в апреле 2021 года в возрасте 99 лет. Пока что присутствие монарха на мероприятии под вопросом.

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