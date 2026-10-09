Брат короля Чарльза добился от полиции признания незаконности ордеров, позволивших провести обыск в его домах

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

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Брат короля Чарльза III одержал первую победу в судебной тяжбе против полиции долины Темзы после того, как обе стороны достигли соглашения.

Согласно соглашению, достигнутому между бывшим герцогом Йоркским и полицией долины Темзы, ордера на обыск, позволившие полицейским войти в два его объекта недвижимости в начале этого года, были незаконными. Судья Высокого суда вынес это решение в четверг во время слушания, посвященного законности действий полиции в рамках расследования против него.

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Бывший принц Эндрю / © Getty Images

Соглашение касается ордеров, которые позволили провести обыски в его резиденции в Сандрингеме и в Роял-Лодж, его бывшей резиденции в Виндзорском замке. В настоящее время он проживает в Вуд-Фарм, одном из объектов обширного частного поместья королевской семьи, ожидая завершения ремонта в Маш-Фарм, где, как ожидается, он поселится на постоянное место жительства, пишет People.

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Полиция получила эти ордера от Центрального уголовного суда, известного как Олд-Бейли, прежде чем арестовать его в феврале по подозрению в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Бывший герцог Йоркский, отрицающий какие-либо правонарушения, обратился в суд с просьбой о судебном пересмотре, чтобы оспорить действия властей.

Решение судьи знаменует собой новый поворот в деле после того, как адвокаты Эндрю оспорили законность обысков и информации, предоставленной суду для получения ордеров. Полиция долины Темзы ранее утверждала, что их действия были частью продолжающегося расследования, но достигнутое с Высоким судом соглашение теперь признает незаконность этих ордеров на обыск.

Маш-Фарм / © Getty Images

Судебная тяжба разгорелась после того, как Букингемский дворец на этой неделе ясно дал понять, что не будет финансировать иск Эндрю против полиции долины Темзы. Бывший герцог получает ежегодное пособие из личных средств короля Чарльза III, но, как сообщается, его предупредили, что эти деньги не должны использоваться для финансирования судебного разбирательства. Таким образом, слушание в четверг является частью попытки Эндрю оспорить действия полиции и получить доступ к некоторым судебным документам, связанным с его делом.

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

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