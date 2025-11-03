Эндрю Маунтбеттен Виндзор / © Getty Images

Сейчас британские министры ведут переговоры о лишении Эндрю почетного звания вице-адмирала, которое ему было присвоено в 2015 году в день его 55-летия. Несмотря на отказ от других военных должностей в 2022 году, он сохранил свое звание вице-адмирала. Однако министр обороны Джон Хили предположил, что ситуация может измениться.

Это звание — его последнее почетное воинское звание после того, как в 2022 году он был лишен других званий, а в 2025 году его лишили еще нескольких, включая звание Рыцаря-командора Ордена Подвязки.

В программе BBC Sunday Джон Хили заявил, что его ведомство «работает над лишением» Эндрю звания вице-адмирала. «В целом, правительство руководствовалось решениями и решениями, принятыми королем», — сказал он. «У меня нет для вас новостей по этому вопросу, но, как и в случае с его вице-адмиральским званием и званием, мы будем руководствоваться решениями короля», цитирует его слова журнал Hello!.

Эндрю служил в Королевском флоте с 1979 по 2001 год, где он в основном работал пилотом вертолета на борту корабля HMS Invincible. За 22 года службы в ВМС он также участвовал в Фолклендской войне в 1982 году, где участвовал в создании чрезвычайно опасной ловушки для ракет Exocet. После ухода из ВМС в 2001 году бывший герцог Йоркский был награжден рядом воинских наград. В 2022 году, после скандала, связанного с его дружбой с Джеффри Эпштейном, и обвинений Вирджинии Джуффре в сексуальном насилии, он вернул их обратно.