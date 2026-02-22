- Дата публикации
Брат короля Чарльза — Эндрю — может потерять свое место в линии наследования престола
Эндрю Маунтбаттен-Виндзор был арестован в четверг, 19 февраля, в свой день рождения, по подозрению в должностном преступлении.
Сообщается, что британское правительство рассматривает возможность внесения законопроекта об исключении бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора из линии королевского престолонаследия, что предотвратит его возможное восшествие на престол, сообщило BBС через два дня после ареста брата короля Чарльза.
Уже известно, что если такой законопроект будет внесен, это произойдет после завершения полицейского расследования в отношении 66-летнего Эндрю.
Несмотря на потерю королевских титулов, почестей и общественной роли в 2025 году, Эндрю в настоящее время остается в очереди на престол и занимает восьмое место.
Сейчас полиция проводит расследование в отношении Эндрю по обвинению в том, что он передавал конфиденциальную информацию покойному миллиардеру и осужденному за сексуальные преступления Джеффри Эпштейну, будучи торговым представителем Великобритании, должность, которую он занимал с 2001 по 2011 год.
