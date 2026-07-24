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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

Брат короля Чарльза III даст показания в суде: что об этом известно

Брат короля Чарльза — Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — даст показания в суде на следующей неделе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Экс-принц Эндрю

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Судебное разбирательство началось после того, как Алексу Дженкинсону было предъявлено обвинение по двум пунктам: использование угроз, оскорблений или унизительного поведения с целью преследования кого-либо или причинения тревоги или страданий. Предполагается, что одно из этих обвинений связано с Эндрю. На следующий день после предъявления обвинения Дженкинсон предстал перед Вестминстерским магистратским судом по видеосвязи и заявил о своей невиновности.

Затем была назначена дата судебного разбирательства на 29 июля, и Эндрю получил разрешение присутствовать на суде только для дачи показаний по видеосвязи, пишет express.

Экс-принц Эндрю / © Getty Images

Экс-принц Эндрю / © Getty Images

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в мае, когда Эндрю выгуливал своих собак недалеко от своего нового дома на ферме Марш в поместье Сандрингем. В тот момент бывший герцог находился в сопровождении одного из своих личных телохранителей.

Предполагаемый инцидент произошел спустя несколько месяцев ареста Эндрю по подозрению в должностном преступлении. Его задержали для допроса в полиции и в тот же день отпустили под следствие, однако, расследование все еще продолжается. С тех пор экс-принц ведет очень замкнутый образ жизни, его часто можно увидеть только возле его дома в Норфолке, либо в машине, либо гуляющим с собаками.

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Дата публикации
Количество просмотров
48
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