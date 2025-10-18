Брат короля Чарльза III отказался от своих титулов: что об этом известно

Король Чарльз и принц Эндрю / © Getty Images

65-летний принц Эндрю — средний сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа – сделал заявление, которым поделился Букингемский дворец.

«В ходе обсуждения с королем, а также с членами моей семьи и всего ее окружения мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают от работы Его Величества и королевской семьи», — сказал он. «Я решил, как и всегда, поставить свой долг перед семьей и страной на первое место. Я остаюсь верным своему решению, принятому пять лет назад, отстраниться от общественной жизни. С согласия Его Величества мы считаем, что теперь я должен сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать свой титул (герцога Йоркского) и оказанные мне почести. Как я уже говорил ранее, я решительно отрицаю выдвинутые против меня обвинения», — заявил принц Эндрю.

Принц Эндрю / © Associated Press

В частности, принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского, пожалованного ему его матерью, королевой Елизаветой II, после его свадьбы с Сарой Фергюсон (впоследствии носившей титул герцогини Йоркской) в 1986 году. Он останется принцем, как сын покойного монарха. Его бывшая жена теперь будет называться Сара Фергюсон и больше не будет использовать титул герцогиня Йоркская. Но это не коснется двух их дочерей — принцесс Беатрис и Евгении.

Этот шаг был предпринят на фоне продолжающихся заголовков о причастности принца Эндрю к многочисленным скандалам, в том числе и связанных с отношениями Эндрю с опальным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальной торговле несовершеннолетними и педофилии.

Принц Эндрю и его жена Сара Фергюсон / © Getty Images

Напомним, в 2022 году королева Елизавета II лишила принца Эндрю воинских званий и патронажей после того, как он попытался отклонить иск о сексуальном насилии, поданный против него предполагаемой жертвой Эпштейна — Вирджинией Джуффре. Он отрицал какую-либо вину и в феврале 2022 года заключил с Джуффре внесудебное соглашение о выплате неназванной суммы. В апреле 2025 года Вирджиния покончила с собой.