Брат Меган Маркл снова назвал ее лицемеркой и объяснил почему

Сводный брат Меган Маркл – Томас Маркл-младший – раскритиковал герцогиню Сассекскую за пиар, который она устроила, приехав в школу в Техасе, а также обвинил ее в очередной раз в лицемерии.

Ранее мы писали, что Меган приезжала в техасскую школу в Увалде, где на прошлой неделе вооруженный 18-летний парень устроил стрельбу в результате которой погибло много учеников и несколько учителей. Герцогиня посетила школу как частное лицо, чтобы почтить память погибших и приехала с охраной.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Брат Меган убежден, что это было сделано для пиара. "Это самая бесчувственная вещь, которую я видел в своей жизни", - сказал Том в видео, опубликованном на Daily Mail. При этом добавил, что герцогиня посетила место трагедии в сопровождении камер, но не нашла возможности связаться с отцом, который, как пишут СМИ, пережил инсульт.

Отец Меган – Томас Маркл – был выписан из госпиталя в Сан-Диего, в Калифорнии через пять дней, проведенных там. Ранее некоторые СМИ писали, что Меган планирует помириться с отцом и связалась с ним, узнав, что с ним произошло. Но ее брат утверждает, что это ложь.

В беседе с Дэном Вуттоном в программе GB News Томас-младший сказал, что его отец был разочарован, поскольку планировал поехать в Великобританию на празднование юбилея королевы, но теперь не может это сделать из-за того, что ему предстоит длинный путь реабилитации. А также заявил, что Меган не пыталась связаться с ним или ее отцом после инцидента.

"Я не знаю, какие у нее планы, но они абсолютно неверны. Это самое бесчувственное, что я видел в своей жизни. Она просто пытается выглядеть лучше, чем есть на самом деле", - считает Том.

Томас Маркл-младший / Фото: Getty Images

Мужчина также поведал, что сам сейчас заботится об отце. "Она вообще не пыталась связаться с ним. У него все тот же номер телефона, что и всегда", - уверяет Томас.

Тем временем Меган и принц Гарри готовятся вместе с детьми отправиться в Великобританию. Это будет их первая семейная поездка в Соединенное Королевство. Едут они для того, чтобы отпраздновать платиновый юбилей королевы Елизаветы II.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

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